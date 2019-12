Kann man wirklich von russischer Aggression reden?

„Putins Erfolg“, BA vom Mittwoch, 11. Dezember

In dem genannten Artikel beklagt der Autor, dass Russland seine Interessen in der Ukraine und in Syrien „mit Waffen und Geld“ verfolgt und russische Soldaten weiterhin auf der Seite der Separatisten in der Ostukraine kämpfen. Das ist richtig, aber nur die halbe Wahrheit.

Es waren US-Geheimdienste und NGOs, die die Proteste auf dem Maidan-Platz initiierten und die sogenannte „Orangene Revolution“ mit Geld und Medienecho massiv unterstützten. Und bis heute gewähren die USA der Regierung in Kiew umfangreiche Militärhilfe. Erst kürzlich drohte Präsident Trump, dieselbe zu stoppen, falls die ukrainischen Behörden keine Ermittlungen gegen seinen demokratischen Konkurrenten Biden aufnähmen, was ihm die Demokraten als Amtsmissbrauch vorwerfen.

Bezüglich Syrien gilt Ähnliches. Nicht nur Russland, sondern auch die USA mischen im syrischen Krieg mit Waffen, Geld und Personal kräftig mit. Allerdings wurde Russland von der syrischen Regierung ganz offiziell um Hilfe gebeten, während sich die USA in Syrien völkerrechtswidrig in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates einmischen.

Niedriger Militäretat Russlands

Hinsichtlich der in diesen Tagen immer wieder beschworenen russischen Aggression und Bedrohung ist anzumerken, dass seit Beginn des Konfliktes in der Ukraine die Nato unter Führung und auf Druck der USA entlang der russischen Grenzen massiv aufrüstet.

Bekanntlich fordert Trump zum Beispiel von Deutschland, seinen Verteidigungsetat nahezu zu verdoppeln, obwohl die Militärausgaben der Nato sich bereits jetzt auf fast eine Billion belaufen. Allein die USA geben jährlich über 700 Milliarden für ihr Militär aus, während sich der russische Etat gerade einmal auf 67 Milliarden beläuft. Vergessen ist auch die bei der Wiedervereinigung Deutschlands gegebene Zusicherung der USA an Russland, dass sich die Nato nicht über die Grenzen der ehemaligen DDR nach Osten ausdehnen werde.

Kann man angesichts dieser Sachverhalte wirklich von russischer Aggression beziehungsweise Bedrohung sprechen?

Dr. Peter Zehfuß

Einhausen

