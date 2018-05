Anzeige

An Pfingstmontag waren es 25 Besucher und zwei Pressevertreter, die an der Führung teilnahmen. Die Obergrenze war damit bereits überschritten. Die neu hinzukommenden Gäste wurden auf eine weitere reguläre Führung um 17 Uhr verwiesen, auch die vorherigen stündlichen Lauresham-Führungen ab 11 Uhr waren nicht ausgebucht. Man hätte also durchaus noch an einer anderen – auch späteren – Führung teilnehmen können.

Der Eingangsbereich wurde, so habe ich es verstanden, nur deshalb kurzzeitig verschlossen, damit die Führungsteilnehmer ins Gelände gebracht werden konnten. Kein Besucher wird meines Wissens in Lauresham ausgesperrt. Was die Parkplatz-Situation betrifft: Ich möchte der Leserbrief-Schreiberin die kommenden Handwerkertage in Lauresham am 9. und 10. Juni empfehlen, dann kann sie vor Ort sehen, wie viel Parkplätze dort gebraucht werden.

Charlotte Scheffler

Bensheim

