Anzeige

Als wir vor ein paar Jahren Bensheim als unsere neue Heimat aussuchten und uns hier, im Süd-Westen, an der Rheinstraße niederließen, taten wir dies mit voller Überzeugung. Das charmante Städtchen an der Bergstraße mit seiner Altstadt, der schönen Umgebung, dem Kirchberghäuschen, den guten Schulen, der Vielfalt an Angeboten für uns und unsere Kinder, all das hatte uns überzeugt hierher zu ziehen, „Flair und Mehr“ eben.

Inzwischen fragen wir uns allerdings, ob wir damit richtig lagen. Was ist denn in unseren Bürgermeister gefahren, dass er uns quasi vor unsere Haustür eine Bauschutt-Recycling-Anlage hinstellen will. Weiß er denn nicht, woher in Bensheim der Wind weht?

Wenn die Stadt Bensheim in anderen Stadtteilen ein Infrastrukturproblem geschaffen hat, dann sollte sie es nicht auf unsere Kosten lösen, sondern eine für alle akzeptable Lösung suchen, zum Beispiel, indem man ein passendes Gelände im Gewerbegebiet Stubenwald anbietet.