Kopfschütteln über diese Konzeptlosigkeit

Begeht etwa ein Baustadtrat „Fahnenflucht“? Von seinen Baustellen gibt’s viele in Bensheim: das Haus am Markt, der geplante Kauf zweier Fachwerkhäuser am Markt, das „Krämer-Eck“, der tote Beauner Platz mit dem Hoffartgelände, das seit 20 Jahren (!) als „Betonkübel-Ensemble“ vor sich hin dümpelt, und auf dem jetzt Investoren ein Gebäude planen – mit noch einer Kneipe?

Und dann ist da ja noch das konzeptlose Nebeneinander von Dalberger Hof und Bürgerhaus. Wer wird diese Gebäude in Zukunft betreiben und der Stadt vielleicht sogar Mieteinnahmen bescheren?

Da gab es vor wenigen Jahren die Bürgerinitiative „Sanierung Bürgerhaus“, da gibt es Netzwerker, die über eine Belebung der Innenstadt nachdenken, da gibt’s Mutbürger und viele Leute, „ Bensemer Leit“, die den Kopf schütteln über diese Konzeptlosigkeit plus Millionen-Ausgaben, die die Stadt auf Jahrzehnte belasten – und die junge Generation. Denn deren Steuergelder werden kaum ausreichen, um den Erhalt dieser Millionengräber zu finanzieren.

In Bensheim brodelt’s. Darf man einen Wahlbeamten an seine Pflichten erinnern? (K)eine Flucht aus der Verantwortung also? Wir sollten uns gelbe Westen besorgen! Protestieren wir doch gegen den Abriss des Hauses am Markt, bevor die Abrissbirne anrückt.

Heinz-Jürgen Schocke

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018