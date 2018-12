Kostet wertvolle Lebenszeit

Auch wenn die Einführung der Allgemeinen Dienstpflicht augenscheinlich Vorteile zu haben vermag, möchte ich mich strikt gegen eine Einführung der Allgemeinen Dienstpflicht aussprechen. Die Einführung der Allgemeinen Dienstpflicht schränkt die persönliche Freiheit stark ein, was meiner Meinung nach für ein Land wie Deutschland, das sich als Sozialstaat betitelt, nicht vertretbar ist. Sie kostet die Lebenszeit unserer Jugend, was nicht akzeptabel ist – weder moralisch, noch nach unserem Grundgesetz. Und das auch noch ohne akzeptable Entschädigung. Zudem raubt sie den jungen Menschen die freie Entscheidung das zu machen, was sie wollen, was sie in ihrem Leben weiterbringt, was sie auch gut können.

Keine günstige Ressource

Unsere Jugend zählt genauso zur Gesellschaft wie alle anderen, sie sind keine günstige Ressourcenquelle, um andere Probleme unserer Politik und unserer Gesellschaft zu kompensieren! Vielmehr sollte man freiwilliges Engagement fördern, bei dem die Jugend mit Interesse und Motivation dabei ist, denn Nötigung, Desinteresse und fehlende Motivation helfen keinem – weder der Bundeswehr, noch sozialen Einrichtungen. Ganz im Gegenteil: Sie können sogar sehr kontraproduktiv wirken und den Einrichtungen, deren Personal und auch deren Klientel schaden.

Lara Gellert

Klasse 12 BM 3

der Karl-Kübel-Schule Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018