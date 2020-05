Kritischen Stimmen muss mehr Gehör geschenkt werden

„Unverhältnismäßige Maßnahmen der Bundesregierung“, BA-Leserforum vom Donnerstag, 30. April

Den Leserbrief zum Thema Corona-Maßnahmen habe ich mit großem Interesse gelesen. Ich schätze seinen Mut, sich zu diesem Thema auf diese Weise zu äußern und ich stimme ihm in allen Punkten voll zu.

Auch mich beschäftigt der Umgang mit der Corona-Pandemie sehr und dieser Leserbrief hat mich zusätzlich nachdenklich gemacht, besonders auch, weil ich kurz zuvor ein Interview mit Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi zu demselben Thema gesehen habe.

Professor Bhakdi ist emeritierter Professor für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und hat viele Jahre an der Universität Mainz gelehrt. Über die Maßnahmen der Bundesregierung zur Corona-Pandemie äußert er sich sehr kritisch, unter anderem in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin.

Differenzierte Bewertung

An dieser Stelle will ich erstmal mit einem häufigen Missverständnis aufräumen: Kritik heißt nicht, etwas pauschal ablehnen, verneinen, schlecht machen, sondern es bedeutet, einen Sachverhalt von allen Seiten beleuchten, sachlich, möglichst objektiv, mit wachem Geist, bereit zu einer differenzierten Bewertung.

Eine Filmkritik zum Beispiel beinhaltet ja auch sowohl positive als auch negative Aspekte, um schließlich zu einer Gesamtbeurteilung zu kommen. Eine kritische Vorgehensweise will also zu einer Erkenntnis kommen, um daraus konkretes Verhalten, konkrete Maßnahmen zu entwickeln, wobei man sich selbst auch immer wieder hinterfragen muss, vielfältige, auch neue Informationen einbezieht und die ergriffenen Maßnahmen flexibel und kontinuierlich an eine sich wechselnde Ausgangslage anpasst.

Genau in diesem Sinne meldet sich Professor Bhakdi zu Wort und er betont, dass es ihm um konstruktive Kritik gehe. Es ist sehr interessant und informativ, sich seine Stellungnahmen und die Interviews mit ihm einmal anzuhören. Dabei argumentiert er sachlich und kompetent und geht auf vielerlei Aspekte ein.

Von Politikern fordert er, dass sie sich von (mehr) kompetenten Fachleuten beraten lassen, die vor allem auch unterschiedliche Standpunkte vertreten, um so zu ausgewogenen Ergebnissen und sinnvollen Maßnahmen zu kommen.

Weiterhin erscheint mir wichtig, dass Professor Bhakdi davor warnt, Angst zu verbreiten. Dies könne auch dazu führen, dass Menschen bereitwillig auf wichtige, ihnen zustehende Grundrechte verzichten. Das bedeute einen massiven Eingriff in die freiheitliche Ordnung einer demokratischen Gesellschaft, der – wenn er erfolgt – in kurzen Zeitabständen immer wieder neu überprüft werden muss und vor allem auch wissenschaftlich begründet sein muss. Diese Voraussetzung sieht Professor Bhakdi als nicht gegeben und hält daher die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen für unverhältnismäßig.

Auch Bundestagspräsident Schäuble hat darauf hingewiesen, dass in unserem Grundgesetz als höchstes Gut verankert ist: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ und dass es gelte, immer wieder zu prüfen, ob die Corona-Maßnahmen damit in Einklang zu bringen sind.

Unerträgliche Anfeindungen

Leider – und das macht mich sehr betroffen – wird Professor Bhakdi wegen seiner Äußerungen angefeindet und bedroht, eine immer gefährlicher werdende Zeiterscheinung. Auch hier ist es besonders wichtig, entschieden darauf hinzuwirken – und das ist eine wirklich große und nicht allzu leichte Aufgabe –, dass andere Meinungen – egal, ob man sie teilt oder nicht – als berechtigte, zu tolerierende und auch als bereichernde Elemente angesehen werden.

Bei den Medien sehe ich bisher, wie auch der Autor in seinem Leserbrief, eine sehr einseitige Berichterstattung zum Thema Corona und vermisse kritischen Journalismus mit differenzierten Darstellungen. Zum Beispiel vermisse ich Informationen über den Weg, den Schweden im Unterschied zu den meisten europäischen Ländern geht, indem es keinen vollständigen Lockdown verfügt, sondern auf Freiwilligkeit und eine insgesamt langfristige Strategie setzt, wofür es jetzt von der WHO gelobt wurde.

Erschreckt hat mich eine Pressenachricht vom Sonntag, die leider widerspiegelt, welche wichtigen Aspekte (zum Beispiel häusliche Gewalt, psychische Gesundheit) im Moment vernachlässigt werden: Ein Ehemann hat zuhause seine Frau erschlagen und ist mit den drei gemeinsamen Kindern im Auto geflüchtet, bis die Polizei ihn gestellt hat. Schlusssatz: „Die Kinder waren unverletzt“ (?!) Was nehmen wir als Verletzung wahr? Wo gilt es, für Gesundheit zu sorgen? Und wie ergeht es vielen Alten und Einsamen? Hier müssen wir uns unbedingt kümmern.

Angst ist kein guter Ratgeber

Und nun möchte ich dazu anregen, ruhig einmal darüber nachzudenken, ob hinter dem gesamten Vorgehen in dieser Pandemie möglicherweise bestimmte Interessen stehen könnten, und wie man sich in diesem Fall als mündiger Bürger verhalten könnte – als Einzelner oder auch als Gruppe, wie von dem Autor des Leserbriefes angesprochen.

Und was kann man noch tun in dieser schwierigen Gesamtsituation? Auf jeden Fall sich gut informieren, wobei ganz wichtig ist, sich nicht andauernd mit dem Thema zu beschäftigen; das kann dann leicht zu Hysterie und Panik führen, und Angst ist kein guter Ratgeber. Andererseits ist es auch nicht gut zu verharmlosen. Es geht also darum, einen guten Mittelweg zu finden. Weiterhin sollte der Wert einer gesunden Ernährung als vorbeugende Maßnahme viel deutlicher in den Mittelpunkt gestellt und mit hilfreichen Informationen unterstützt werden.

Sich sportlich zu betätigen und besonders auch psychisch zu stabilisieren, ist ebenfalls wichtig. Dazu werden ja schon viele Ideen und Aktivitäten angeboten (endlich mal alles Belastende ausmisten, ausgiebig spazieren gehen, das tun, was man schon lange vorhatte …).

Und ganz wichtig ist meiner Meinung nach eine insgesamt positive Grundeinstellung; das heißt, nicht rosarot sehen, sondern Vertrauen in die eigenen innewohnenden Kräfte entwickeln, Negatives zwar wahrnehmen, sich aber nicht zu lange damit beschäftigen, sondern das Schwergewicht auf positive Aspekte legen. Gedanken und innere Bilder haben einen enormen Einfluss auf unser äußeres Sein.

Unser Verhalten massiv ändern

Ausgehend von dieser kraftvollen individuellen Basis gibt es etwas, das wir für uns alle, sozusagen für die ganze Weltgemeinschaft, tun müssen, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig: Wir müssen unsere Lehren aus dieser Pandemie ziehen und die so gewonnenen Erkenntnisse so bald wie möglich mit großer Dringlichkeit umsetzen in konkretes Handeln, unser Verhalten insgesamt teils massiv verändern: Das heißt: Wir müssen sorgen für global gute und faire Wirtschafts-, Lebens- und Arbeitsbedingungen, also für Gesundheit in wirtschaftlicher, sozialer, medizinischer Hinsicht.

Wir müssen den Pflegeberufen und allen, die sich in besonderer Weise für die Allgemeinheit einsetzen (Sozial- und Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr …) viel mehr Wertschätzung entgegenbringen, und das muss sich auch unbedingt in deutlich besserer Bezahlung zeigen.

Wir müssen viel achtsamer mit der Natur, dem Klima, den Tieren und Pflanzen umgehen, denn was hier an Negativem aufgebaut wird, wird früher oder später auf uns zurückkommen. Auch hier geht es letztlich um Gesundheit aller im weitesten Sinne.

Alles und alle sind inzwischen weltweit miteinander vernetzt, wir sind eine große Familie zusammen mit Mutter Erde, und dieses wertvolle und einzigartige Gemeinwesen gilt es im Interesse aller, zu schützen, zu pflegen, gesund zu erhalten mit – ganz einfach – Achtsamkeit, Liebe, Menschlichkeit.

Adelheid Mathy

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.05.2020