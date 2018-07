Anzeige

Leithammel sagt, wo’s langgeht

Sich aus der Schafherde zu entfernen, erfordert deshalb großen Mut, weil nur der Leithammel die Richtung bestimmt – was in der Natur der Sache liegt (siehe Windräder und unser Landrat).

Übrigens: Um in einer Schafherde eine angepasste Rolle spielen zu können, setzt voraus, selbst ein Schaf zu sein. So will es die Natur. Also: Weiter so! Mut tut uns allen gut!

Dieter H. Sommer

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.07.2018