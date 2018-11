Mäzen an der Clubspitze

Mannheim.Bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof Mannheim wurde Bernd Beetz, maßgeblicher Geldgeber der ausgegliederten Spielbetriebs-GmbH, zum neuen Präsidenten gewählt. Er bekam 180 der 266 möglichen Stimmen (rund 68 Prozent). Der Mäzen ist bei 60 Nein-Stimmen und 26 Enthaltungen nun auch Chef des Hauptvereins.

Mit ins neue Präsidium rücken erwartungsgemäß der bisherige SVW-Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Höß, der Warenhaus-Manager Thomas Bollmeyer, die SVW-Behindertenbeauftragte Birgit Loewer-Hirsch und Wolfgang Gruber, der Vorsitzende Richter am Mannheimer Landesarbeitsgericht. „Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben“, sagte Beetz nach seiner Wahl.

Er betonte in seiner Vorstellungsrede nochmals seinen Anspruch, Spielbetrieb und GmbH wieder enger zusammenzuführen und regte an, ein Sportgremium mit Trainer Bernd Trares, Sportchef Jochen Kientz und Mike Schüssler zu etablieren, das eine gemeinsame Strategie für alle Mannschaften entwickeln soll. Zudem wird ein DFB-Leistungszentrum am Alsenweg angestrebt, um Talente länger im Verein halten zu können.

Für die wegen Differenzen mit den GmbH-Gesellschaftern zurückgetretene Führungsmannschaft blickte im Anschluss der bisherige Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill zurück. „Die Aufgaben waren nie klein oder leicht. Die Situation des Vereins war stets fragil“, verwies Geschwill auf die weiter bestehenden finanziellen Probleme des Hauptvereins. Steht den jetzt zu wählenden Personen offen und kooperativ gegenüber“, appellierte der scheidende Vereinschef an die ihm lange applaudierenden Mitglieder. Zu den Gründen des Rücktritts seines kompletten Präsidiums äußerte sich Geschwill nicht. th

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018