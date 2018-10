Man macht Verluste und wird dafür fürstlich belohnt

Als einfacher Bürger dieser Stadt kann ich einiges nicht mehr rational erfassen oder erklären.

Wie im BA vom 19. Oktober zu lesen, werden 889 000 Euro an Eigenmitteln, die normalerweise von der MEGB zu erbringen gewesen wären, für die Modernisierung des Bürgerhauses aus dem Stadtsäckel bezahlt. Diese Entscheidung ist bereits beschlossene Sache (so mein internes Denkergebnis), und an der Zustimmung der Stadtverordnetensitzung im November gibt es keine Zweifel. Die Mehrheiten stehen ja fest – und die kleinen Koalitionspartner (GLB und BfB) der großen CDU dienen so, wie es gewünscht wird.

Wichtig bezüglich der Zahlung an die MEGB: Es wird explizit die Einmaligkeit des Aufwands erwähnt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass – wenn die MEGB ein freies Unternehmen wäre –, könnte sie das Bürgerhaus- Projekt gar nicht durchziehen. Interessant und sicher von vielen freien Unternehmen gerne in Anspruch genommen: Eine Rückzahlungspflicht besteht nicht.

Da freut sich der Geschäftsführer

Ja, so was gibt es noch. Da freut sich der Geschäftsführer der MEGB sicher sehr. Als Bürger stellt sich mir die Frage: Was machen die mit meinem Geld? Ist da noch irgendein Mensch, der in die Verantwortung geht? Ich meine damit nicht, einfach nicht mehr gewählt zu werden. Warum gibt es keine Regung bei der Opposition, welche eigentlich die Bürger vor Fehlhandlungen der Verwaltungsspitze bewahren soll?

Nach dem Lesen des Artikels komme ich zur Ansicht, dass die MEGB ein Millionengrab ist und bleiben wird. Den gewählten Vertretern in Bensheim ist nahezulegen, mal einen Blick in die fiskalische Zukunft von Bensheim zu richten (Wegzug von steuerzahlenden Unternehmen).

Wo bleibt die Opposition?

Wie im letzten Absatz des Artikels zu lesen, wird ja für den Betrieb und den Bau des „Denkmal-Projekts der Verwaltungsspitze“ ein Verlustausgleich von 500 000 Euro überwiesen. Der Inhalt des Absatzes lässt den Schluss zu, dass diese 500 000 jährlich an die MEGB aus dem Stadtsäckel überwiesen werden. Das ist doch mal ein durchdachtes Konzept. Da möchte jeder gern Geschäftsführer sein. Man macht Verluste und wird dafür fürstlich belohnt. Ein Traum für jedes freie Unternehmen.

Da reibt man sich die Augen und fragt auch in diesem Fall: Wo ist die Opposition als Aufpasser? Es ist kaum mehr rational zu begründen, dass gewählte Vertreter so an den Bürgern vorbei zu deren Lasten agieren.

Als vor Jahren das Thema Neubau des Bürgerhauses aufkam und sich Bensheimer Bürger engagiert hatten, um einen Abriss zu verhindern, kam es zu einem Bürgerentscheid. Dieser ging sicherlich knapp verloren aber es war ein Signal an die Verwaltungsspitze.

Für mich war damals bereits klar, dass die CDU das Projekt auf jeden Fall durchziehen wird. Üblicherweise verfährt die CDU nach dem Motto: Regt ihr euch ruhig auf, am Ende wird es doch so gemacht, wie wir wollen. So meine Erfahrung der letzten 40 Jahre.

Bei einem insgesamt starken Votum gegen den Abriss traute sich aber die Verwaltungsspitze doch nicht, den ersten Plan umzusetzen. Um aber den Anspruch der Macht doch zu beweisen wurde ein neues Ziel kreiert. Der neue Weg hieß: Jetzt machen wir die Sanierung so teuer, dass die Gegner des Abrisses hinterher einfach nur schlecht aussehen. Die gelieferten Erklärungen für diesen Umfang der Kostenexplosion sind einer Fachabteilung nicht würdig.

Karl Kraft

Bensheim

