Mehr Grün in der Bensheimer Innenstadt

„Der Beauner Platz: Von der B 3 bis zum Rinnentor", BA vom 21. November

Erfreulich sind in diesem Artikel einige Aussagen, die eine stärkere Innenstadt-Begrünung fordern, da viele Flächen die begrünt werden könnten, zugepflastert oder zubetoniert sind. Mit diesen Versiegelungen wurde auch Natur aus der Innenstadt verdrängt. Wenn man die „Rabatten“ um die Platanen am Parkhaus Platanenallee anschaut, dann kommt einem das große Grausen. Da kam doch tatsächlich irgendjemand städtischerseits auf die glorreiche Idee, das bisschen offenen Boden im Wurzelbereich der Bäume mit Schotter bedecken zu lassen. Schlimmer geht’s fast nimmer! Und bei den Platanen am Rinnentor ist’s auch nicht besser.

Was Herr Heuser damit meint, das furchtbare Beton-Pflaster in der oberen Fußgängerzone müsse raus, wäre zu ergründen. Ob er wohl dort das seitherige und früher hoch gelobte Pflaster durch anderes ersetzten lassen will, wie auf dem Marktplatz geschehen? Geld scheint ja heutzutage für alle möglichen städtischen Experimente genügend zur Verfügung zu stehen. Da kann man doch wieder mal etwas Neues ausprobieren – was soll’s?

Boden zugepflastert

Zu Recht schlägt der Architekt Sanjin Maracic vor, den wenig einladenden Platz vor der Sparkasse in der unteren Bahnhofstraße zu entsiegeln und dort mehr Grün (in Form von Sträuchern und Bäumen) zu schaffen. Auch auf diesem Platz wurde leider so verfahren wie an vielen anderen Stellen. Man betonierte oder bepflasterte den Boden, und stellte dann riesengroße Terrakotta-Kübel, immerhin bepflanzt, auf. Warum lässt man nicht hier und da ein paar Quadratmeter Boden offen und bepflanzt diese dann?

Offene, begrünte Flächen in den Innenstädten sind im Hinblick auf die Klimaveränderung dringend geboten. Befestigten Plätze wie der vor der Sparkasse bewirken an heißen Tagen aber nur eine zusätzliche Erwärmung.

Es bleibt zu hoffen, dass im Zuge der von Herrn Maracic sehr gepriesen Erweiterung des Sparkassen-Gebäudes nicht auch noch ein kleiner, mit wenigen Birken bewachsener Grünstreifen in der Straße „Am Rinnentor“ beseitigt wird.

Was die fehlende Begrünung des Beauner Platzes betrifft, so empfehle ich jedem, der sich darüber informieren möchte, das sicher noch beim Stadtarchiv vorhandene alte Foto vom Beauner Platz anzuschauen, als er noch nicht Beauner Platz, sondern einfach noch „Anlage“ (oder Bensemerisch: „Aalach“) hieß.

Ach ja, da ist noch in unmittelbarer Nähe das Hoffartgelände, zwar nicht befestigt, aber mit sterilen Betonkübeln verunziert – ein Paradebeispiel einer erfolgreich ungepflegten Vorzeigefläche.

Gerhard Webler

Bensheim

