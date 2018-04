Anzeige

Ich trete deshalb dafür ein, dass der Grundfreibetrag für ein Kind in der Einkommensteuer in zwei Schritten in dieser Wahlperiode auf das Niveau eines Erwachsenen angehoben wird.

Um die volle Wirksamkeit für alle Kinder zu erreichen, muss das Kindergeld ebenfalls in zwei Schritten um jeweils 25 Euro pro Kind und Monat angehoben werden. Dies ergibt nach Umsetzung beider Schritte ein um 600 Euro höheres Kindergeld pro Kind und Jahr.

Der Bund engagiert sich im Jahr 2018 zudem in der Unterstützung der Kinderbetreuung mit 2,2 Milliarden Euro.

Die Ansage der hessischen Landesregierung, die finanzielle Stärkung des Landes aus der Bund-Länder-Finanzreform zur Entlastung der Eltern bei den Kindergartenbeiträgen einzusetzen, entlastet ebenfalls die Eltern. Ab August 2018 können Kommunen entscheiden, ob Eltern für sechs Stunden pro Tag von den Betreuungskosten ihrer Kinder freigestellt werden. Auch dies ist ein Schritt zur Stärkung der Familien.

Michael Meister

Bundestagsabgeordneter

Bensheim

