Dadurch hatte eine überlegenswerte Konzeption, Parktheater und Bürgerhaus durch einen Neubau auf dem seit Jahren brachliegenden Hoffart-Gelände miteinander zu verbinden (und zu nutzen!) keine Chance. Herrmann hatte durch sein Verhalten jede Bereitschaft, über Alternativen zur Sanierung wenigstens nachzudenken, zunichte gemacht.

Die Probleme geerbt

Der jetzige Bürgermeister hat dieses Problem geerbt und will es rasch „vom Tisch haben“. Um welchen Preis? Die Sanierung der alten Gebäudesubstanz ist weder baulich noch finanziell ohne Risiken.

Nicht auszuschließen, dass die Bensheimer am Ende zehn Millionen Kosten für die Sanierung tragen müssen, dennoch nicht die ursprüngliche Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten haben werden – aber weiterhin ein ungelöstes städtebauliches Problem unangenehmster Sorte: ein unbebautes Hoffart-Gelände. Wer will das?

Nachdenken ist zudem erbeten beim Neumarkt und dem Fachmarktzentrum: Wie ohnmächtig muss eine Stadtverwaltung sein, wenn noch Jahre nach der Eröffnung das als „Tor nach Bensheim“ gedachte Fachmarktzentrum an der Wormser Straße eher die Assoziation „The Wall“ weckt und die Anwohner genau den Anblick ertragen müssen, der nach den genehmigten Bauplänen vermieden werden sollte? Auch hier wurden die Chancen einer städtebaulichen Aufwertung schlicht verbaut. Offensichtlich reichten die schlimmen Erfahrungen mit dem Neumarktcenter nicht aus, um mit den Investoren auf Augenhöhe verbindlich zu verhandeln.

Nachdenken sollte man auch beim Schönberger Schloss und dem Park. Seit Jahren steht eine der möglichen Hauptattraktionen Bensheims leer. Der einst wunderbare Schlosspark ist verwildert, aus Sicherheitsgründen gesperrt und der Öffentlichkeit seit Jahren nicht mehr zugänglich.

Ich ahne schon die Antwort: „Privatbesitz“. Stimmt – aber: Wenn man Bürgerbeteiligung ernst nimmt, dann ist es eine gefährliche Tendenz, in zunehmendem Maße den Eindruck zu vermitteln, Politik vor Ort sei ohnmächtig, Nachdenken sinnlos, Engagement ohnehin.

Vielleicht wäre es bei der Vielzahl ungelöster städtebaulicher Fragen in Bensheim hilfreich, dauerhaft eine Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt, Fachgebiet Entwerfen und Stadtplanung, zu suchen.

Peter Lotz

Auerbach

