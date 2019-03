Mit einer neuen Idee das alte Haus am Markt retten

Ich kann die Bedenken und Sorgen unseres Bürgermeisters und seiner Mitstreiter über die Stadtentwicklung voll verstehen und nachempfinden. Soll man wirklich ein voll funktionsfähiges Gebäude, das noch nicht einmal 40 Jahre alt, in gutem Zustand und überhaupt nicht baufällig ist, einfach abreißen?

Sollen unsere Stadtväter ein solches Risiko überhaupt eingehen, auch wenn sich andere und vielleicht vernünftigere Wege anbieten?

Wir sollten die Tatsachen und Entwicklungen unserer Zeit und Gesellschaft erkennen und uns mit ihnen abfinden. Der Onlinehandel, der Verkehr, Parkgebühren inmitten einer Stadt summieren sich. Die Kaufgewohnheiten haben in vielen Gemeinden Veränderungen geschaffen, die nicht mehr zurückzuschrauben sind. Viele Fachgeschäfte müssen aufgeben.

Bei unwägbaren Veränderungen hilft kein Jammern und Hoffen auf illusionäre Einnahmen. Gerade die jetzt ins Visier genommene Gastronomie hat schwer ums Überleben zu kämpfen. Sie muss aussteigen, wenn es nicht läuft. Wer übernimmt die Kosten für die Mietausfälle?

Für das Winzerfest ideal

Wir sollten uns von einer erträumten Belebung unseres Marktplatzes durch eine einzige Gaststätte in Bensheim verabschieden. Was hat dieser Marktplatz uns eigentlich zu bieten? Er gefällt, ist historisch und bietet ein Schmuckstück von bilderbuchhaften Fachwerkhäusern. Er ist und bleibt ideal für verschiedene großartige Veranstaltungen wie unser Winzerfest und lädt zum Verweilen ein. Ist dies nicht genug?

Als Jugendlicher kannte ich den Bereich der unteren Fußgängerzone noch als Haupt- und Durchgangsstraße. Heute hat sich dort ein gemütliches, interessantes und lebendiges Plätzchen der Begegnung und des Aufenthalts von Bürgern und Besuchern entwickelt. Sollten wir darüber nicht glücklich und ‘zufrieden sein?

Es gibt also hervorragende gewachsene Möglichkeiten für die Belebung unserer Stadt. Die Bedeutung des neuen Hauses am Markt ist in eine hintere Position gerückt. Mit einem neuen Haus am Markt eine Belebung für den Marktplatz zu erreichen, klingt sehr gut, ist verführerisch, aber sehr bedenklich.

Kulturell bedeutender Ort

Mit dem Parktheater ist unser Beauner Platz ein kulturell bedeutender Ort. Wer in den letzten Wochen und Monaten Vorstellungen dort besucht hat, wird die Mängel dieses Baues schmerzlich empfunden haben. Bei der Entstehung dieses für Bensheim wichtigen kulturellen Zentrums, wo sogar Schulveranstaltungen durchgeführt werden, fehlte einst der benötigte Platz nicht nur für eine geräumige Bühne, für ein Foyer, für ansprechende Ausstellungsmöglichkeiten. Vor allem mangelt es bis heute an einer angegliederten oder integrierten entsprechenden Gastronomie für Besucher und Gäste. Durch die Brache auf dem Hoffartgelände ist die Korrektur nun möglich. Dieser Bauplatz im Besitz der Stadt steht zur Verfügung. Hier an den nördlichen Platz gehört das neue Haus hin.

Das Haus am Markt muss also gar nicht abgerissen werden. Bauschutt muss nicht abgetragen und weggefahren werden. Es muss keine Behinderungen geben. Es könnte ein neues prächtiges neues Gebäude, egal in welchem Baustil, mit all den geplanten Verwendungen auf städtischem Grund errichtet werden. Die MEGB könnte umgehend mit der Planung und mit dem Bau des Hauses am Theater beginnen. Vielleicht könnte sich Extrablatt auch mit dem Ritterplatz und der Bahnhofsnähe anfreunden? Weitere Mieter könnten in diesen Neubau ebenfalls einziehen. Lasst das alte Haus am Markt bestehen, wie es ist.

Claus Dennhardt,

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019