Wenn wir mal den Keller ausmisten und die Sachen noch sehr gut erhalten sind, stellen wir die vor unser Haus mit einem Zettel „Zum Mitnehmen“ dran.

So kamen auch letzte Woche eine ganze Menge Kinderbücher und Spielzeug zusammen. Meist ist alles ganz schnell in gute Hände gegangen, weil sich bei uns in der Nachbarschaft der Kindergarten Im Lerchengrund befindet.

„Mama Rita“ sagt Danke

Einen Tag später stand dann ein Getränkebeutel mit einer Flasche Prosecco und einer Tüte Mandeln vor unserer Tür. Dabei eine Weihnachtskarte (!) mit „Danke“ in Kinderschrift, Smiley und vermutlich der Unterschrift von „Mama Rita“.