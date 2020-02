Namensähnlichkeit führte offenbar zu Verwechslung

„Parlament kippt neue Regierung“, Bergsträßer Anzeiger vom Donnerstag, 6. Februar

Mit Verwunderung habe ich die ersten Zeilen darüber gelesen, dass in Ungarn das Parlament die Regierung gekippt hat, aber als ich weiter über Bukarest und Ludovic Orban lesen musste, wusste ich, dass Sie einfach Bukarest mit Budapest verwechselt haben. Dass die Ministerpräsidenten beider Länder Orban beziehungsweise Orbán heißen, hat damit zu tun, dass der Herr Orban aus Bukarest ungarische Vorfahren hat . In Siebenbürgen lebt eine große ungarische Minderheit und durch Ehen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen entstehen solche Namensgebungen. Zufälligerweise hießen in beiden Ländern (Ungarn und Rumänien) die Ministerpräsidenten Orban.

Andrea Spirka

Bensheim

