Neue Lärmquellen im Heilklima

Geplante Trial-Strecke in Lindenfels:

Zwischen dem Lindenfelser Sportplatz und der Kreisstraße 206 soll in der Trinkwasserschutzzone III für Motorräder ein neues Trial-Übungsgelände am Südhang eines jungen Urwäldchens entstehen. Der neue Rundkurs darf werktags und samstags von 8 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags von 9 bis 22 Uhr mit jeweils vier Motorrädern befahren werden.

Wie viele Trial-Biker gibt es in Lindenfels, die das Übungsgelände benutzen werden? Steht das Trial-Gelände allen Bikern unseres Kreises zur Verfügung? Lindenfels verlor im Heilklima das Luisenkrankenhaus. Jetzt sollen im Heilklima und im Wasserschutzgebiet neue umweltbelastende Lärmquellen entstehen, die werktags – auch samstags – 14 Stunden und sonn- wie feiertags 13 Stunden lang Motorenradau erzeugen können.

Durch Freizeitvergnügen attackieren Motorradfahrer bereits das Lindenfelser Heilklima seit Jahren mit Lärm auf der Bundesstraße 47. Trotz riesigen Aufwands konnte dieses Problem bis heute nicht gelöst werden. Die Befürchtung der Bürger ist groß, dass auf dem Trial-Areal neue lärmende Raser ausgebildet werden.

Wer beurteilt, ob das Trial-Übungsgelände für Motorsport oder für Freizeitvergnügen benutzt wird? Moderne, fortschrittliche, leisere Elektro-Bikes sind bei den angeblich sporttreibenden Bikern unbeliebt. Die Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) ist die einzige Organisation, die Trials ausschließlich für elektrisch angetriebene Bikes ausrichtet, zum Beispiel in Auron in Frankreich und in Complain au Pont in Belgien.

Gegen das geplante Trial-Übungsgelände kann Einspruch erhoben beziehungsweise Widerspruch eingelegt werden. Die Offenlegung zur Beteiligung der Öffentlichkeit läuft noch bis zum 26. Oktober. Der Bebauungsplan An der Schleifmühle ist im Internet zu finden unter: Stadt Lindenfels, Bürgerservice, Bekanntmachungen/Offenlegungen, Bebauungspläne.

Hermann Erb

Lindenfels

