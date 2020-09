Nextbike: Neue Nutzer durch flexible Stationen

„Leihräder werden sportlicher“, BA vom 1. September 2020

In Bensheim soll die Anzahl an fixen Ausleih-/Rückgabestationen von Nextbike-Rädern auf die am stärksten frequentierten Stationen reduziert werden. Wo jedoch kein Angebot an Stationen ist, da besteht auch keine Nachfrage nach Nextbikes. Das ist vor allem in Auerbach der Fall. In anderen Städten mit dem Anbieter Nextbike können Fahrräder nicht nur an fixen Stationen wie in Bensheim, sondern an „Fahrradstationen“ via Handy ausgeliehen und zurückgegeben werden – anbei ein Bild einer solchen Station.

Wenn eine „Station“ nicht angenommen wird, sind die Rückbaukosten minimal und man kann schnell neue „Stationen“ austesten. Wird ein solches System von der Bensheimer Verwaltung und der Kommunalpolitik diskutiert? Falls nein, warum nicht?

Für Auerbach wäre es denkbar, dass solche Stationen beispielsweise am Parkplatz für das Fürstenlager, der Schillerstraße/Ecke Fasanenweg oder in der Nähe des Weltkriegsdenkmals in der Mierendorffstraße aufgestellt werden. Diese könnten dann als Zubringer für zum Beispiel die Bahnhöfe dienen. Ein solch flexibles System an Nextbike-Stationen würde es ermöglichen, neue Standorte zu testen und gegebenenfalls neue Nutzer von Nextbike zu gewinnen.

Torben Schütz

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.09.2020