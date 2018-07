Anzeige

Seit dem 1. Januar 2018 gilt in Bensheim die „Satzung über den Leinenzwang für Hunde während der Brut- und Setzzeit“. Seitdem ich davon weiß, ärgere ich mich darüber. Die Satzung bedeutet faktisch, dass auf dem gesamten Bensheimer Gemeindegebiet vom 1. März bis zum 30. Juni Leinenpflicht gilt, da ja nach der Gefahrenabwehrordnung der Stadt Bensheim die Leinenpflicht auch in allen öffentlichen Anlagen und städtischen Einrichtungen sowie in der Innenstadt gilt.

Wir haben einen jungen Hund, der also in dieser Zeit nirgends ohne Leine herumtoben, geschweige denn mit anderen Hunden spielen kann. Auch das Spazierengehen ist deutlich eingeschränkt, da wir entweder alle fünf Meter stehen bleiben müssen, damit der Hund in Ruhe schnüffeln kann, oder unserem Vierbeiner dieses Vergnügen verbieten müssten. Artgerechte Tierhaltung sieht anders aus.

Hundesteuer wurde 2017 erhöht

Ich will nicht missverstanden werden: Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass Rücksicht auf Wildtiere genommen werden soll. Nur kann es doch nicht sein, dass aufgrund einiger weniger schwarzer Schafe alle anderen Hundebesitzer in Sippenhaft genommen werden.