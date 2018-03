Anzeige

Mit großem Interesse haben wir die Stellungnahme „Neue Gewerbeflächen an der Riedwiese“ der CDU-Fraktion vom 28. Januar zum Bebauungsplan BW 62 „An der Riedwiese Süd“ gelesen. Im Internet ist diese zu finden unter www.cdubensheim.de in der Rubrik „Aktuelles“.

Zur Befriedung der aufgebrachten Bürgerinnen und Bürger in Fehlheim und Schwanheim, deren Sorgen und Anliegen wir nachvollziehen können, soll ein in Fehlheim unter anderem wegen hohen Verkehrsaufkommens störendes Baustoffhandel- und Transportunternehmen nach dem Willen der CDU Bensheim in die Bensheimer Weststadt verlagert werden.

Verlagerung des Problems

Als besonders vorteilhaft wird die hierbei mögliche Erweiterung des Betriebs durch eine Recycling-Anlage für Bauschutt hervorgehoben und nicht zuletzt die danach mögliche wirtschaftlich attraktive Nutzung der in Fehlheim freiwerdenden Fläche für Wohnbebauung.