Nur der Mensch zerstört alles

„Katzen sollen im Haus bleiben“, BA vom Donnerstag, 5. Dezember

Mit dem allergrößten Entsetzen musste ich wieder einmal einen Hetz-Artikel gegen Katzen lesen, der an Absurdität nicht zu überbieten ist. Alle paar Jahre wieder werden diese völlig haltlosen Angriffe auf die ohnehin schon gequälteste Kreatur der Welt veröffentlicht. Mal ist eine „Katzensteuer“ im Gespräch, welche viele alte Leute mit kleinsten Renten in helle Aufregung bringt, dann liest man etwas von einer „Verordnung“, geradeso, als ob ein Stück Papier jemals auch nur einem einzigen Tier auf Erden geholfen hätte und jetzt ist davon die Rede, dass Katzen nur noch angeleint raus dürfen oder sich in kleinen Gehegen aufhalten sollen. Was soll das alles?

All diese Artikel sind eine Ohrfeige für die vielen Menschen, die schon seit Jahrzehnten ihre Zeit, ihre Energie und nicht zuletzt ihr Geld dafür opfern, Katzen einzufangen und unfruchtbar machen zu lassen.

Des Menschen Lieblings-Feindbild wird wieder einmal bemüht, um Stimmung gegen Katzen zu machen. Als ob es einer weiteren Aufforderung zum Verfolgen, Quälen, Vergiften, Erschießen etc. noch bedarf! Jeder, der sich nur halbwegs informiert, weiß, dass einzig und allein der Mensch an der rapide fortschreitenden Ausrottung nahezu aller Tier- und Pflanzenarten Schuld ist. Die Hauptursachen sind der Lebensraumverlust und die Verdrängung durch den Menschen, von denen es viel zu viele gibt. Tiger, Leoparden, der Orang-Utan, die Aufzählung der gefährdeten Tiere würde Seiten füllen. Jetzt ist der Planet kaputt, durch die Dummheit und den gnadenlosen Egoismus des Menschen. Zum Rumheulen ist es bereits zu spät.

Die Lebensraumzerstörung und die allgegenwärtige Vergiftung der Vögel, Insekten etc. haben fast alles Leben in unseren Gärten, in Wald und Flur ausgelöscht. Demnächst sollen die Katzen wohl auch noch am Klimawandel Schuld sein?! Die grausamen Untaten des Menschen auf die Katzen, die ja keine Lobby haben, zu schieben, ist das Perfideste, was ich je in meinem Leben gehört habe.

Pfui, schäm dich, Mensch!

Andreas Heinl

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019