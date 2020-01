Öffentliche Entschuldigung wäre angebracht

„Aufregung wegen ,Umweltsau’-Lied“, BA vom Montag, 30. Dezember

Das kommt ja total einer Entgleisung gleich, hier die Rentner und Rentnerinnen mit so einem Liedtext total zu verunglimpfen, schlimmer geht’s nimmer. In was für einem Deutschland leben wir überhaupt eigentlich, wo so was vorkommt. Hier muss dem WDR die Leviten gelesen werden, so etwas ist ärgerlich und bedauerlich zugleich.

Die Verantwortlichen müssen in aller Öffentlichkeit sich entschuldigen, dies wäre hier angebracht.

Peter Eisenmann jn.

Biblis

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.01.2020