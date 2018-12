Ohne Einverständnis geht es nicht

Wir stehen eventuell vor einer großen medizinischen Revolution. Wer sich nicht ausdrücklich gegen eine Organspende entscheidet, der soll – wenn nach einem Unfall sein Hirntod festgestellt – automatisch Organspender werden. Jedoch sollte es genau anders sein: Wer sich nicht ausdrücklich für eine Organspende ausspricht, sollte auch kein Organspender werden. Denn bevor ich einem verstorbenen Organe zu Transplantationszwecken entnehme, da kein Organspende-Ausweis oder eine Einverständniserklärung vorhanden sind und er sich somit nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen hat, sollte ich einmal darüber nachdenken, ob ich dieser Person auf dem Operationstisch einen nichtausgesprochenen Wunsch erfülle oder doch das Gegenteil zu tun.

Organspende, das ist heutzutage auch in meiner Generation ein Thema, das selten bis gar nicht angesprochen wird. Man wird nicht darüber aufgeklärt, was solch eine Organspende bedeutet und was für Vorteile es bringt oder eventuell auch welche Nachteile. Denn man bekommt in den Medien meist nur Informationen – beispielsweise nach Skandalen –, die ein negatives Bild erzeugen.

Es sterben heutzutage noch zu viel Leute, weil sie das lebensrettende Organ nicht bekommen. Das müsste nicht sein, würde man mehr in die Aufklärung investieren.

Der Staat sollte unsere Steuern nicht in unwichtige Dinge investieren, sondern in die Aufklärung über die Organspende, weil das Leben rettet. Ich befürworte die Organspende, aber nur wenn eine ausdrückliche Einverständniserklärung vorliegt.

Christoph Oberle

Klasse 11 VW

der Karl-Kübel-Schule Bensheim

