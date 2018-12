Parkende Pkw am Jarnacplatz stören niemanden

Nicht jeder hat Verständnis für die Poller, BA vom 28. November:

Jahrzehntelang hat es niemanden gestört, dass vor der ehemaligen Volksbank drei Parkplätze auf dem Bürgersteig sind, die weder behindern noch die Sicht versperren. Diese Parkplätze sind mit Verbundsteinen gekennzeichnet. Die dort parkenden Autos haben nichts mit den abbiegenden Fahrzeugen aus der Raidelbacher Straße in Richtung Bensheim zu tun.

Die Parkfläche ist auch nicht der eigentliche Gehweg, der sich mit einer Breite von 1,40 Metern parallel daneben befindet. Der soll angeblich Privatgelände sein und zur Arztpraxis gehören.

Wenn es so wäre, könnte ich mir vorstellen, dass der Arzt kaum etwas dagegen hat, wenn die Regelung so bleibt wie bisher. Können doch so Behinderte oder schlecht laufende Personen auf kürzestem Weg in die Praxis gelangen. Durch den vielfachen Andrang einer Arztpraxis gegenüber einer Bank müsste man doch für jeden Parkplatz dankbar sein.

Der Platz vor dem Eingang sollte mit einem Schild gekennzeichnet sein, um ihn für Notarztwagen und Schwerbehinderte zu reservieren.

Was haben die Poller mit einem gefahrlosen Abbiegen in Fahrtrichtung Bensheim zu tun? Nichts. Man kann, wenn man bis an die Kreuzung heranfährt, in beide Richtungen über 60 Meter weit schauen und bei Bedarf gefahrlos auf die B 47 einbiegen. Mich würde interessieren, wo hier eine Behinderung sein soll.

Was würde man sagen, wenn ein bis zwei Autos auf der B 47 parken würden – und zwar vor den Pollern, was ganz legal wäre? Sie würden den fließenden Verkehr behindern, da wäre das Geschrei groß. Ich kann nur hoffen, dass diese unnötigen Poller zum Wohl aller so schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind.

Die Ausfahrt aus der Wilhelm-Leuschner-Straße auf die B 47 unterhalb der Apotheke ist dagegen viel gefährlicher. Wenn direkt neben der unübersichtlichen, steilen Ausfahrt auf dem Bürgersteig Autos parken, wird das Abbiegen zu einer Herausforderung. Hier wären drei bis vier Poller eher nötig.

Werner Degenhardt

Gadernheim

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018