Parkticket vom Winde verweht

Nachdem ich am 28. Januar meine Besorgungen in der Innenstadt erledigt hatte, bezahlte ich meine Parkgebühr von 1,50 Euro am Automaten, um aus dem Parkhaus am Heilig-Geist-Hospital auszufahren. Nachdem ich mein Ticket samt Einkäufen auf dem Auto lagerte, kam eine Windbö und das Parkticket war weg. Nach vergeblicher Suche setzte ich mich über die Information am Parkautomaten mit einer Dame in Verbindung. Sie forderte mich auf, an die Anmeldung im HGH zu kommen, um zehn Euro Strafe für das verlorene Ticket zu bezahlen. Was ich dann auch tat.

Kulanterweise hätte ein Knopfdruck genügt, um die Schranke zu öffnen, denn meine Parkzeit war ja schon bezahlt. Soviel zum Parken in der Innenstadt zur Unterstützung der Geschäfte in Bensheim.

Helmut Lies

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.02.2021