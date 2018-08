Pflaster wird bewässert

Da regt man sich in Lorsch über die FFH-Riesendusche im Birkengarten auf und, dass dabei so viel Wasser verschwendet wurde. Die Sache soll wohl auch noch dahingehend „untersucht“ werden, wer dafür Kosten übernehmen muss. Weiß eigentlich jemand in Lorsch, dass nachts vor der Königshalle wohl noch viel mehr Wasser verschwendet wird? Um 1 Uhr nachts laufen dort vier Rasensprenger an, die allen Ernstes die spärlichen Gitter-Grünstreifen am oberen Ende des Benediktinerplatzes, beziehungsweise viel mehr die darum herum liegenden Pflastersteine bewässern. Und das wurde in einigen aufeinanderfolgenden Nächten beobachtet.

Vermutlich läuft diese Pflaster-Bewässerungsanlage jede Nacht.

Christine Andes

Lorsch

Info: Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserbriefe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018