„Sparen wie die Norweger“, BA vom Dienstag, 15. Mai

Das geht halt nur in einem Land, das anscheinend keine privilegierten „Versorgungsberechtigten“ kennt, wie das hier in Deutschland der Fall ist. Auch die deutschen Rentenkassen hatten einst beachtliche Reserven, die mit Zinsgewinn investiert wurden, zum Beispiel in Baudarlehen an die Mitglieder. Dann wurden durch die Politiker und Beamten (also Versorgungsberechtigte) die Kassen geplündert für versicherungsfremde Leistungen.