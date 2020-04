Schöner Eiertanz des Professors Foschepoth

„In unserer globalisierten Welt kann kein Staat tun und lassen, was er will“, Bergsträßer Anzeiger vom Samstag, 4. April

Da hat Herr Professor Foschepoth einen schönen Eiertanz geboten. Adenauer hat Einschränkungen der Souveränität „nicht nur in Kauf genommen“, sondern an jeglicher parlamentarischen Kontrolle vorbei auch „verbindlich zugesichert“. 1945-1949 Besatzungsrecht, 1955 Integration in die NATO. Dann „Vorbehaltsrecht“ – was ist das? Was hat es mit der sogenannten Kanzlerakte auf sich? 1990 Zwei-plus-vier-Vertrag mit voller Souveränität über die inneren und äußeren Angelegenheiten. Und dann 2013 die Überwachung des Kanzler-Handys. Nicht illegal, sagt Professor Foschepoth, „die USA dürfen Merkel überwachen“. „Die NSA darf alles machen.“ Na sowas, und die USA sind immer noch unsere bevorzugten Freunde und die NATO dient unserem Schutz.

Hans Meder

Einhausen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.04.2020