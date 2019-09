Selbstgefällig, arrogant und ignorant

„AfD-Mail sorgt für Aufsehen“, BA vom 16.09.2019

Als ich am von dieser Mail erfuhr und sie gelesen hatte, konnte ich es fast nicht glauben. Selten habe ich so viel selbstgefällige Arroganz und – ja, man muß es leider so deutlich sagen – dümmliche Ignoranz wie in diesem Schreiben von Herr Kahnt gelesen.

Sie, Herr Kahnt, und ihre politschen Mitstreiter wollen also die Alternative für Deutschland sein? Ich kann nur sagen: Gott bewahre uns davor. Spätestens jetzt bzw. nach den beiden Interviews mit den beiden AfD-Mitstreitern Höcke und Gauland sollte jedem bewusst sein, welche Geisteskinder in dieser Partei beheimatet sind.

Hier wird wieder einmal deutlich, dass diese Partei von Inkompetenz regiert wird und man von ihr keine Lösungen in Zukunftsfragen erwarten darf. Den Jugendlichen kann ich nur sagen: Macht weiter, denn es geht um eure Zukunft!

Ihnen, Herr Kahnt, und uns allen wünsche ich, dass wir nicht eines Tages die Frage: „Warum habt ihr nicht mehr für den Klimaschutz getan und stattdessen die Welt an den Abgrund geführt?“ von unseren Kindern und Enkeln gestellt bekommen und sie beantworten müssen. Denn es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern 12 Uhr!

Rainer Ziegler

Bensheim

