Anzeige

Halter sind gestorben

Daher hier mehr zu den Hintergründen: Vor 2010 wurden in Reichenbach immer mehr Brieftauben ausgewildert. Diese entwickelten sich unkontrolliert und sorgten für viele Probleme. Einige werden sich noch daran erinnern, dass beispielsweise der Bürgersteig an der alten Mühle nicht mehr begehbar war.

2010 richtete eine Tierfreundin in vielen ehrenamtlichen Stunden und in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Heppenheim, dem Veterinäramt Bergstraße und der Gemeinde einen Taubenschlag im Bauhof ein.

Dies geschah mit dem – noch immer gültigen – Auftrag, den Bestand der Tiere an der Ausbreitung zu hindern und sie so zu pflegen, dass keine gesundheitliche Gefahr von ihnen ausgeht. Lautertal ist da keine Ausnahme, entsprechende Projekte gibt es vielerorts. Die früheren Halter der Tiere sind mittlerweile verstorben.

3700 Eier beseitigt

Durch viel ehrenamtlichen Einsatz gelang es, die Tiere in einem Schlag anzusiedeln. Von 2011 bis 2017 wurden dort 3700 Eier durch Gipseier ersetzt und etwa 30 Tauben von Flugwettkämpfen an ihre Besitzer zurückgegeben. Wettkampftauben, die ihre Flüge nicht bewältigen können, schließen sich üblicherweise den Tieren in Städten und Gemeinden an.

Da unsere Gruppe lediglich aus freiwilligen Betreuern besteht, stellt sich die Frage, wer die Regulierung des Bestandes übernimmt, wenn die Kommune dafür nicht mehr sorgen will. Wo lassen die Tauben sich nieder, wenn der Schlag geschlossen wird? Wissen die Gebäudeeigentümer, dass sie dann – gesetzeskonform und auf eigene Kosten – für die Taubenabwehr selbst sorgen müssen? In den monatlichen Kosten von 100 Euro sind außer dem Futter auch Kosten für Einwegnistschalen, Desinfektionsmittel, Putzmittel, Einmalhandschuhe und Mundschutz enthalten.

Sachlicher Austauch nötig

Die Tauben, die sich am Rathaus angesiedelt haben, werden wohl nur durch Anbringen einer Taubenabwehr zu verscheuchen sein. Hier hätte man frühzeitig das Nisten unterbinden müssen. Wir würden es begrüßen, wenn die Gemeindevertreter frühzeitig auf Taubenhalter zugehen, die ihre Bestände nicht kontrollieren.

Um Steuergeld zu sparen, wäre mein Vorschlag, wie bisher auch die Sitzungen der Gemeindevertreter im Rathaus abzuhalten, was laut Zeitungsbericht jährlich 1600 Euro einsparen würde. Die Gemeindevertreter geben mehr Geld dafür aus, ihre Sitzungen künftig in Gadernheim abzuhalten, als das Taubenkontrollprojekt kostet. Wir erneuern unser Angebot, mit den gemeindlichen Gremien in einen sachlichen Austausch zu kommen. Über eine Einladung würden wir uns freuen.

Kerstin Hölle

Reichenbach

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.02.2018