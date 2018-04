Anzeige

Man muss bei dem notwendigen Bau von Wohnungen im großen Stil dafür sorgen, dass keine Ansammlungen von Sozialwohnungen entstehen. In einem Wohnkomplex ausschließlich Flüchtlinge unterzubringen, ist vollkommen falsch, denn das verhindert die Integration und führt zu Konflikten. Dadurch entsteht die erwähnte Angst, die die Anwohner haben – es gibt keinerlei Erfahrungen von einer Sammelunterkunft in dieser Größenordnung, weil die Lorscher die größte ihrer Art im Kreis Bergstraße ist.

Parallelgesellschaft droht

Mit einer vernünftigen Wohnungs- und Sozialpolitik hätte eine gute soziale Mischung in unserer Stadt erreicht werden können. Diese Problematik hätte politisch gelöst werden müssen, wovor unsere Stadtväter jedoch die Augen verschließen. Wir unterstellen auch nicht, dass es sich um nicht integrationswillige Flüchtlinge handelt, nur haben sie in diesen Unterkünften häufig Schwierigkeiten, sich zu integrieren. Da die Schulungs- und Beratungsräume ebenfalls vor Ort sind, können sie kaum Kontakte in die Gesellschaft knüpfen.

Entgegen der Aussage von Herrn Jakobi, „erst ab einer Menge von 700 Personen und brennenden Mülltonnen rund um die Uhr nennt man es Ghetto“, behaupten wir, dass man von einer Ghettobildung spricht, wenn die Konzentration von bestimmten ethnischen, kulturellen oder sozialen Gruppen zur Bildung von Parallelgesellschaften führt.

Unsere Argumente werden weder ernst genommen noch anerkannt, wir wurden einfach in eine „Antiflüchtlingsschublade“ gesteckt, weshalb wir uns alleine gelassen und unverstanden fühlen.

Andrea Rettig, Gabriele Leffers

und Dieter Hagenbucher

Lorsch

