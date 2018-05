Anzeige

Leserforum „ZDF-Beitrag war für mich Hammer der Woche“, BA vom 28. Mai

Der NABU-Vertreter hat ja recht, wenn er von seiner neuen „Beobachtungshütte“ im Naturschutzgebiet Weschnitzinsel spricht. Die Vogelschützer haben gute Sicht, wenn sie größere Teile des Gebietes erfassen können und „nicht immer gegen die Sonne sehen müssen“, wenn sie die Lebensbedingungen der vielen Brut- und Rastvögel und allen anderen Bewohnern der offenen Auenlandschaften beobachten können. Zitat: „Wenn wir Ornis von dort aus beste Sichtverhältnisse für unsere Erfassungsaufgaben haben, dann frage ich mich, was denn der ,normale’ Besucher noch sehen will, was uns scheinbar entgeht“.

Es gibt aber auch noch Besucher, die die Arbeit der Ingenieure, Planer, Biologen, Behörden, Politiker, Bürger und Bauern wertschätzen möchten, die die Vereinigung und Renaturierung der Weschnitzläufe – „optimal und für viel Geld gestaltet“ – erleben und leibhaftig sehen möchten. Das ist allerdings nicht möglich. Das vom Bürger gegebene Steuergeld für die „gelungene Renaturierungsmaßnahme“ lässt sich leider aus diesem Blickwinkel nicht einsehen.