Sparkasse soll nicht für die Politik herhalten

Schade, dass die Sparkasse Bensheim für die Regional- und Stadtpolitik herhalten muss. Die Kommunen (Städte und Gemeinden) sind nicht Eigentümer der Sparkasse. Die Sparkasse ist eine rechtsfähige selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Kommunen, die sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen haben, sind Träger (Hessisches Sparkassengesetz).

Der Zweckverband hatte bis 2005 die sogenannte Gewährträgerhaftung, die aufgrund europarechtlicher Vorgaben abgeschafft wurde. Die im Zweckverband zusammengeschlossenen Träger der Sparkasse haften nicht für deren Verbindlichkeiten. Es haften die Sparkasse selbst, die Einlagensicherung nach EU-Recht für Einlagen bis 100 000 Euro sowie das deutschlandweite Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe mit einer Institutssicherung unbegrenzt.

Kein Anspruch auf Dividende

Das Eigenkapital der Sparkasse stammt aus in Jahrzehnten gesammelten Gewinnen. Das Eigenkapital einer Sparkasse oder Bank wird benötigt, da die Höhe des Eigenkapitals die Möglichkeiten bei der Kreditvergabe beeinflussen. Ein geringes Eigenkapital begrenzt den gesetzlichen Auftrag der Sparkasse, neben dem Einlagen- und Wertpapiergeschäft den örtlichen Kreditbedarf unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitnehmer, des Mittelstands, der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand zu befriedigen.

Betriebswirtschaftlich ist ein Dividendenanspruch als Honorar für eine Kapitalbeteiligung oder bei einem Insolvenzfall als Risikoprämie für einen eventuellen Verlustausgleich zu sehen. Beides ist hier nicht der Fall. Die kommunalen Träger haben betriebswirtschaftlich keinen Anspruch auf eine Dividende.

Das Hessische Sparkassengesetz sieht vor, dass mindestens ein Drittel des Gewinns in die Rücklagen gebucht wird. Soweit der verbliebene Betrag nicht zur weiteren Stärkung der Rücklagen benötigt wird, können aus ihm in angemessenem Umfang Abführungen an den Träger erfolgen. Von Anspruch steht nichts im Gesetz. Der über ein Dokument des Landesrechnungshofs im vergangenen Jahr aufgebaute Druck für eine Dividendenzahlung (der BA berichtete) mag andere Gründe haben.

Belebung der Innenstadt

Es ist zu begrüßen, wenn die Sparkasse Bensheim mit ihrer innerstädtischen Hauptstelle deutlich zur Belebung der gesamten Innenstadt beiträgt. Mit einer wie auch immer untergebrachten Gastronomie am Marktplatz ist eine solche Belebung nicht zu erreichen.

Den Vergleich der Bankaufsichtsbehörden und deren Handeln mit Personen aus einem Mafia-Kinofilm ist mehr als unpassend. Der Vorstand einer Bank oder Sparkasse hat gesetzlich geregelte Kriterien einer besonderen Zuverlässigkeit zu erfüllen. Dazu gehört auch, dass das Eigenkapital bei noch latent drohender Zahlungsunfähigkeit einzelner Kreditnehmer als Folge der Covid-19-Pandemie hundertprozentig gestärkt wird, damit eventuelle Abschreibungen auf einzelne Kredite besser bewältigt werden können.

Peter Werhan

Bensheim

