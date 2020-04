Spekulationen werden Tür und Tor geöffnet

Wo kommen wir hin, wenn städtische Gesellschaften Verträge abschließen, die geheim und nichtöffentlich sind? Da werden Tür und Tor weit aufgerissen für Spekulationen aller Art.

So funktioniert kein vernünftiges Gemeinwesen. Ich kann nur allen Beteiligten und Verantwortlichen im Rathaus sowie der MEGB raten: Hört auf mit diesen politischen Taschenspielertricks. Sie werden euch auf die Füße fallen. Wir haben heute eine ganz andere Situation als noch vor sechs bis acht Monaten. Habt den Mut und geht in die Offensive. Fangt endlich an, den Bürgern dieser Stadt offen gegenüber zu treten. Kommuniziert endlich und mauert euch nicht ein bis nach der im Spätherbst anstehenden Wahl.

Der Bürger bezahlt – nach der Wahl

Es geht um diese Stadt und ihre Bürger und erst viel später um den Machterhalt. Denjenigen, die daran arbeiten, ein Stück Kommunikation ermöglichen zu wollen, sage ich danke und lasst nicht nach.

Die Rechnungen werden kommen. Der Bürger bezahlt in Form von höheren Steuern und Gebühren. Nach der Wahl.

Karl-Heinz Bartmann

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.04.2020