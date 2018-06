Anzeige

„Stadt lehnt ab, Kreis sagt zu“, BA vom 16. Juni

Zu einem der klobigsten und nicht in die Umgebung passenden Bauvorhaben neben dem Hospiz in der Bensheimer Kalkgasse (laut Bauschein als Zweifamilienhaus deklariert) äußert sich der Bensheimer Stadtbaurat Sachwitz mit einer entschuldigenden Erklärung. Die Stadt will es nicht gewesen sein, die Baugenehmigung sei ja schließlich vom Kreis Bergstraße erteilt worden.