Anzeige

Braucht man den Parkplatz Ost, weil die Busfahrer unbedingt einen Parkplatz mit entsprechenden Toiletten für ältere Besucher brauchen, da diese sich bei der Ankunft erst einmal erleichtern müssen (im BIZ)? Was wäre, baute man einen Parkplatz in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes? Könnte man die Odenwaldallee nicht so verkehrsberuhigen und herrichten, dass zum Beispiel Busfahrer wegen der älteren Besucher nahe der Toiletten am Karolingerplatz halten und zum Warten auf die Besucher weiterführen auf der Klosterstraße und Heppenheimer Straße zum neu zu bauenden Parkplatz bei den Wohnmobilen?

Aus ästhetischen Gründen sollte ein Parkplatz „in der Mitte“ (anstelle der Kleingärten?) nicht zur Verfügung stehen, da der Blick vom Kloster auf die Kulisse der Odenwaldberge getrübt würde – es sei denn, man könnte ihn richtig grün machen mit immergrünen Bäumen, Sträuchern und Blumen für die Bienen.

Stefan Link

Lorsch

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.03.2018