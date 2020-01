Trauerbeflaggung unverzichtbar für Erinnerungskultur

Am 27. Januar jährte sich zum 75. Mal die Befreiung des Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee. Was können wir, die wir heute in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben und unser ganzes Leben gelebt haben, sagen angesichts der unvorstellbaren Verbrechen, die dort und anderswo verübt worden sind? Es ist schwer, angesichts des Unfassbaren die richtigen Worte zu finden. Jedoch muss das Gespräch und die Erinnerung an die begangenen Taten aufrechterhalten werden. Sie dürfen sich nie wiederholen. Gerade in der heutigen Zeit mit ihren minderheitenfeindlichen rassistischen Tendenzen ist es wichtig, Zeichen gegen die Gleichgültigkeit zu setzen.

Ein für jeden Bürger sichtbares Zeichen ist die für den 27. Januar („Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“) bundesweit vorgesehene Trauerbeflaggung. In Zwingenberg geschah dies nicht. Erst nach zweimaligem Nachfragen („Wir haben keine Anweisung erhalten“, „Welche Fahne soll gehisst werden?“, „Warum?“) hing dann die Flagge da, auf Halbmast. Trauerbeflaggung fällt jedem, der vorübergeht, auf und lädt zum Nachdenken ein.

Es bleibt zu hoffen, dass es ein Versehen war und dass die Flagge im nächsten Jahr als sichtbares Symbol der Trauer wehen wird.

Mechthild Bambey

Zwingenberg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020