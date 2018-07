Anzeige

Winter scheint sich der Fernwirkung der Windanlagen nicht bewusst zu sein. Nunmehr erkennt man diese Anlagen bereits beim Einfahren in den Odenwald bei Entfernungen von rund zehn Kilometern. Von den Nahwirkungen auf die ansässige Bevölkerung nicht zu reden. Winter sollte sich der gnadenlosen Naturzerstörung des Odenwaldes bewusst sein.

Mit Naturschutz nichts am Hut

Es ist wohl offensichtlich, dass der BUND mit Naturschutz nichts am Hut hat. Eine Institution, die vorgeblich für den Naturschutz eintritt, aber das Gegenteil praktiziert, ist nicht glaubwürdig. Im Übrigen: Wo bleiben in dieser Sache die Reaktionen des Unesco-Naturparks Odenwald/Bergstraße? Ist dieser nicht mehr an seiner ursprünglichen Aufgabe interessiert?

Meine offene Frage an den BUND, ob denn in deren Satzung auch eine Passage enthalten ist, die den BUND verpflichtet, auch Energiepolitik zu betreiben, ist bisher unbeantwortet geblieben. Das gilt auch für weitere sogenannte Naturschutz-Verbände. Der BUND betätigt sich, wie der Leserbrief ausweist, als Industrieverband. Das Finanzamt sollte tunlichst die Gemeinnützigkeit des BUND, NABU und anderer überprüfen.

Eberhard Wagner

Bensheim

