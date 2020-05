Ungeheure Kraftquellen aus Gottes Wort

Es sind bereits viele gute Leserzuschriften zur Corona-Krise im BA erschienen.

Vielleicht wäre es an der Zeit zu bedenken, was Gott in seinem Wort sagt. Zum Beispiel in Psalm 46: „Eine feste Burg ist unser Gott. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke in den großen Nöten, die uns getroffen haben, darum fürchten wir uns nicht.“

Wer mag, kann ja den Psalm ganz lesen. Wir haben ganz vergessen, welch ungeheuren Kraftquellen uns in Gottes Wort zur Verfügung stehen.

Ellen Krause

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.05.2020