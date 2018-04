Unpassende Kritik an der Politik der Bundesregierung

Anzeige

Zunächst zur Russlandpolitik-Kritik. Nicht nur die Unions-SPD-Regierung ist davon überzeugt, dass der russische Staat hinter dem Giftanschlag in London steht, auch die französische Regierung ist es – und nicht nur diese. Dabei verlassen sie sich auf die Untersuchungen des britischen Geheimdienstes und auf die Erkenntnisse der eigenen Dienste.

Briten, Franzosen und Deutsche schließen die Reihen gegen Russland, um deutlichst zu „sagen“, dass man keinen Giftanschlag auf Personen in Europa hinnimmt. No-Go ist No-Go und Giftgas ist Giftgas (Nervengift).

Zwei Dinge sind die Folge: 1. Die deutsche Regierung wird sich bei Russland entschuldigen müssen, wenn die deutsche Regierung sich in der Beweisführung irrte. 2. Wenn Russland zeigen will, dass es Deutschland von Europa abspalten will, muss Deutschland unter das französische Atomschutzschild – wenn es frei und nicht erpressbar bleiben will.

Helmut Schmidt oder Peter Struck?

Dann wird sich zeigen, wer Recht behält: Der SPD-Kanzler Helmut Schmidt, der die Bundeswehr nur einsetzen können wollte im Fall, dass Deutschland militärisch angegriffen wird, oder der SPD-Fraktionschef und Verteidigungsminister Peter Struck, salopp sagend, dass auch am Hindukusch die Sicherheit Deutschlands verteidigt wird.

Völlig unrealistisch jedoch ist die Meinung des Leserbriefschreibers, es könnte gelingen zu verhindern, dass Europa sich von den USA emanzipiert. Europa darf sich nicht mehr auf die USA verlassen und muss sein eigenes Ding machen – mit, ohne oder gegen Russland, und wenn es sein muss, auch ohne die USA – ohne eine Über-alle-anderen-USA.

Die Aussage der Bundeskanzlerin, der Islam gehöre zu Deutschland, ist überhaupt nicht „sehr erklärungsbedürftig“, wie der Leserbriefschreiber meint. Denn nicht zu Deutschland gehört ein Scharia-Islam. Zu Deutschland gehört jedoch wegen der Religionsfreiheit ein Islam, der – wie aufgeklärt oder unaufgeklärt – privat sich vollzieht wie ein katholisches Opus-Dei-Mitglied sich geißelt. Und was haben wir seit der Adenauer-Zeit schon einen Wandel im Frauenbild hingekriegt! (Trotz des katholischen erzkonservativen Frauenbildes!)

Nicht wortwörtlich nehmen

Den Koran muss man wie die Bibel ernst nehmen, aber man darf beide nicht wortwörtlich nehmen, sondern man muss sie erstens historisch-kritisch auslegen und zweitens existenziell bildlich – denn sonst kommt Unsinn heraus.

Da gibt es noch viel Diskussionsstoff mit den muslimischen Verbänden und muslimischen Spracherwerbs-Flüchtlingen. Das muss ohne falsche Rücksicht offensiver (härter) angegangen werden. Wir schaffen das schon – wenn wir das wollen. Oder wissen die Kulturvermittler (Lehrer) zu wenig über den Islam und wissen auch nicht griffig auszusprechen, wie eine Leitkultur des Zusammen zu unterrichten und zu diskutieren ist? Na ja: Docendo discimus. (Durchs Lehren lernen wir’s.)

Stefan Link

Lorsch

