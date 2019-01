Unseren Wäldern fehlt jede Menge Regenwasser

„Viele Kiefern müssen gefällt werden“, BA vom 11. Januar

Die langanhaltende Trockenheit und Dürre mit wenig Niederschlag an Regen (Wassermangel) setzte den Kieferbeständen in unserem Bereich Riedforsten erheblich im vergangenen Jahr zu. Der Blick in die Baumkronen der Kiefern bestätigte kaum ein gesundes Nadelwerk, die Begrünung im vollen Zustand war nicht mehr gegeben.

Der Diplodia-Pilz ist an den geschädigten Kiefern an kleinen schwarzen Punkten zu erkennen, außerdem breitete sich zur Sorge aller Forstleute auch noch der Borkenkäfer aus. Gerade in den heißen, langanhaltenden Sommertagen setzt dieser Käfer sein „Zerstörungswerk“ fort, den Kiefern fällt es schwer, ausreichend Harz zu produzieren – eine sogenannte chemische Abwehrmaßnahme. Sie sind so dem „Absterben“ geweiht.

Hier müsste es langanhaltende Regenperioden über Monate geben, um die Wasserspeicher des Waldes wieder aufzufüllen. Der Harvester, der hier zum Einsatz kommt zwischen Riedrode und der Kleinhäuser Gemarkung, wird alles daran setzen mit seinem Maschineneinsatz, einer weiteren Zerstörung durch den Diplodia-Pilz und dem Borkenkäfer durch die Aufarbeitung des Nadelholzes entgegenzuwirken.

Peter Eisenmann ju.

Biblis

