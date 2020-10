Unzumutbarkeit ist etwas völlig anderes

„Unmut wegen der Maskenpflicht“, BA vom 23. Oktober

Schämt Euch: Das war mein spontaner Gedanke nach dem Lesen dieses Berichtes im BA, er hat sich bisher nicht geändert.

Als politisch interessierter Mensch habe ich höchste Anerkennung für Mitbürger, welche ihre Zeit und Kraft, oft neben heftigem Arbeitsleben, auch für mich einbringen, um unser aller Wohlergehen bestmöglich am Laufen zu halten, politisch tätig sind. Dass dabei auch Ziele verfolgt werden, die meiner Auffassung eines Themas völlig konträr gelegen sind, kann und muss ich dabei akzeptieren. Wer das nicht kann – auch wenn es sich um wirklich heftige Gegensätze handelt –, der muss sich ebenso versuchen, einzubringen. Nur so kann Demokratie funktionieren.

Ein politisches Mandat darf allerdings nicht dazu führen, dass Mandatsträger so handeln, wie es in der letzten Sozialausschusssitzung wohl erfolgt ist. Die Gründe sind in vorherigen Leserbriefen schon ausreichend ausgeführt worden.

Masken auf, Leben retten!

Hier wird der Masse derer, welche die Notwendigkeit der konsequenten Beachtung der Hygienevorschriften zur Eindämmung dieser Pandemie leugnen, ignorieren, aus falsch verstandener Einschränkung ihres Freiheitsempfindens missachten, Vorschub geleistet.

Dass dabei eine Partei, welche das „Frei“ in ihrem Namen trägt, hier Morgenluft wittert, sonst als vernünftig eingeschätzte Politiker plötzlich zur Rettung der Fünf-Prozent-Hürde-Reden schwingen, welche einem vernünftig denkenden Menschen sich die Haare raufen lassen, spricht für sich.

Ein solches Verhalten leistet nur denen Vorschub, welche der Allgemeinheit, unserer aller Gesundheit schaden. Rücksicht ist jetzt so wichtig wie nie zuvor. Falsche Beispiele laufen uns tagtäglich genug über den Weg. Wer sich aber freiwillig an die Front stellt, der hat auch Verpflichtungen. Und da sollten dessen Möglichkeiten und Verpflichtungen denen kleiner Kinder nicht nachstehen. Masken auf, Leben retten! Unzumutbarkeit ist etwas ganz anderes.

Frank Metzger

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020