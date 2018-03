Anzeige

„Drei Sekunden lang eine Nachricht lesen bei 50 Stundenkilometer Ortsgeschwindigkeit, das bedeutet 70 Meter Blindflug.“ (Quelle: ADAC) Was in dieser Zeit alles passieren kann ... „Nur mal eben schnell…“, „... ganz kurz mal ...“ etliche dumme Ausreden mehr gibt es zu dem Thema. Mir macht es große Sorge (ja teilweise fast Angst), wie unfassbar verantwortungslos Menschen unterwegs sind. Wenn Ihr nur euch allein gefährden würdet – auch nicht toll, aber okay. Aber verdammt noch mal: Jeder Einzelne trägt die Verantwortung für sein Verhalten und für die Folgen seines Verhaltens.

Vier Menschen in sieben Sekunden getötet! Ich denke nicht, dass man mit dieser Verantwortung leben kann!. Vier Menschen sterben, weil einer auf sein Handy guckt um xyz zu tun! Das Leben eines Menschen auslöschen, um eine App zu lesen? So wichtig kann keine Nachricht der Welt sein. Jeder hat die Verantwortung, andere Menschen nicht zu gefährden!

Bettina Zarges-Herzberger

Lorsch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.03.2018