Reparatur nicht vorgesehen

Die Vereine leiden unter der momentanen Hitze. Nach telefonischer Anfrage bei der Stadtverwaltung wurde mitgeteilt, dass der Finanzhaushalt 2018 eine Reparatur der Fenster nicht vorsehe. Anfang 2019 könne mit Abhilfe gerechnet werden.

Wie ich dem BA vor wenigen Tagen entnehmen konnte, wurde ein erneuter Vorschlag zur Gestaltung des Bensheimer Bürgerhauses präsentiert. Der wievielte kann ich nicht mehr nachvollziehen. Offensichtlich stehen dem Finanzhaushalt hierfür unausschöpfliche Steuergelder zur Verfügung.

Tatsache ist, die Kosten dieser überzogenen Projektplanungen für Bürgerhaus und Haus am Markt reichten aus, um in Fehlheim oder in einem anderen Stadtteil ein dringend benötigtes neues Dorfgemeinschaftshaus zu errichten. Eine utopische Vorstellung.

Heinrich Berg

Bensheim

