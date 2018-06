Feuer in der Roten Au in Hardheim

Hoher Sachschaden durch Heckenbrand

Feuer im Wohngebiet. In der Nacht zum Freitag ging in der Roten Au eine Thuja-Hecke in Flammen auf. Dabei entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Hardheim. Auf einem Anwesen in der Roten Au in Hardheim ging am späten ...