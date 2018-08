Anzeige

Vor ein paar Tagen wurde unser früherer Bürgermeister Georg Stolle an seinem 80. Geburtstag öffentlich geehrt. Er war ein Mann, der viel für unsere Stadt getan hat. Vor allem aber war er ein Bürgermeister, der nahe den Menschen war und sich ehrlich um unsere Sorgen und Anliegen gekümmert hat. Die Erinnerung an ihn hat uns traurig gemacht. Leider hat sich wie so oft im Leben bestätigt: Es kommt nichts Besseres nach.

Wir sind in den 70er Jahren in die Mainstraße gezogen, als es hier bei uns im Viertel noch sehr ruhig zuging. Auch in der Zeit von Georg Stolle ist es nicht so geblieben. Immer mehr Betriebe, das Zollamt, das Finanzamt wurden bei uns angesiedelt und haben uns das Leben nicht leichter gemacht. Beschwert haben wir uns aber nie, weil wir wissen, dass die Menschen Arbeit brauchen.

Wir sind aber sicher, niemals hätte Georg Stolle sich so gegen die eigenen Bürger gestellt wie unser jetziger Bürgermeister Rolf Richter. Warum in aller Welt wollte er uns ein solch schmutziges Gewerbe ins Viertel stellen? Erst jetzt, nach den immer massiver werdenden Protesten, hat er diesen unsinnigen Plan zurückgezogen. Wahrscheinlich haben er und die anderen Parteien unserer Stadtregierung Angst bekommen, zu viele Wählerstimmen zu verlieren.