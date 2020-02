Von einer Gängelung kann nicht die Rede sein

„Welch eine Gängelung der Geschichtsforschung“, BA-Leserforum vom Dienstag, 25. Februar

Wenn man in einem Leserbrief etwas zitiert und daraus weitreichende Schlüsse zieht, dann sollte man verstanden haben, was man zitiert, sonst blamiert man sich.

Der Schreiber zitiert Artikel 7 des Überleitungsvertrages von 1954. Zum besseren Verständnis hier der Wortlaut des Artikels 7: „Alle Urteile und Entscheidungen in Strafsachen, die von einem Gericht oder einer gerichtlichen Behörde der Drei Mächte oder einer derselben bisher in Deutschland gefällt worden sind oder später gefällt werden, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und sind von den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß zu behandeln.“

Der Artikel behandelt lediglich die Rechtskraft von Urteilen und verbietet eine Wiederaufnahme oder erneute Verfolgung; kein Wort von Forschungseinschränkung. Die in den Prozessen festgestellten Tatsachen haben nicht die geringste bindende Wirkung auf den Inhalt von Schulbüchern oder Forschungsvorhaben und ihre Schlussfolgerungen.

Dies zeigen auch einerseits die bereits in den 1940er Jahren an manchen Aspekten der von den Alliierten durchgeführten Prozesse geübte Kritik oder die hervorragenden, von niemandem beeinflussten Veröffentlichungen und Gutachten des Münchner Instituts für Zeitgeschichte – einem der renommiertesten Forschungsinstitute weltweit – und andererseits die pseudowissenschaftlichen Pamphlete rechtsradikaler Verlage wie Grabert oder Druffel oder die von Lügen und Auslassungen nur so strotzenden Erinnerungen hochrangiger Militärs nach dem Krieg wie Raeder, Dönitz oder von Manstein.

Eine „Gängelung der Geschichte“ gab und gibt es nicht; die Vorstellung ist einfach nur albern. Es ist Methode vor allem rechter Populisten, angesehene und für eine stabile Demokratie wichtige Institutionen schlechtzumachen und ihre Forschungsergebnisse anzuzweifeln, um darauf ihr braunes Süppchen zu kochen. Dies ist auch genau die Methode des notorischen Lügners Trump. Wehret den Anfängen.

Rolf Schwabenland

Bensheim

