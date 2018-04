Anzeige

Die Häuser mit dem ungünstigsten Zustand sind wohl Marktplatz 2 und 3, aber gerade für diese Häuser gibt es derzeit keine Sicherheit bezüglich der Realisierung des Vorhabens.

Nutzung noch nicht geklärt

Auch erscheint es bedenklich, dass die zukünftige Nutzung der zu sanierenden oder neu zu bauenden Häuser wenig geklärt ist. Meiner Erinnerung nach scheiterte der Neubau des Hauses am Markt für die Modekette H&M daran, dass H&M keinen Zehn-Jahres-Mietvertrag abschließen wollte. Wenn jetzt das Familienzentrum in das Haus am Markt käme, gäbe es zwar mit den zehn Jahren kein Problem, aber würde dann eine Miete gezahlt?

Natürlich verstehe ich, dass man mit der Situation Marktplatz vorankommen möchte, jedoch vermisse ich beim jetzigen Vorgehen der Verantwortlichen die Anwendung des sonst bei Politikern beliebten Spruches: Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

Im Übrigen habe ich zu Hause den Blick auf den Marktplatz in Richtung Kirche häufig vor Augen: nämlich in Form eines Bildes des Künstlers Fekete mit Brunnen, Kirche und den Häusern nördlich der Kirche. Es muss kein Omen sein, dass das Haus am Markt auf dem Bild fehlt. Ich vermute, dass sich Fekete das Haus einfach weggedacht hat: eine kostengünstige Lösung allemal.

Erhard Broszio

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.02.2018