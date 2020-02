Währung Den gleichen Vorschlag habe ich schon 1973 gemacht

„EU plant Aus für kleine Cent-Münzen“, Bergsträßer Anzeiger vom Mittwoch, 29. Januar

Den gleichen Vorschlag hatte ich 1973 als Juso in Rimbach für die kleinen Pfennigmünzen eingereicht und neben der Unverhältnismäßigkeit zwischen Herstellungskosten und Kaufkraft der Münzen, den Rationalisierungseffekt beim Zählvorgang an den Kassen hervorgehoben. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, und das sollte für das jetzige Vorhaben auch gelten, dass dazu selbstverständlich eine Anpassung der Einzelpreisangaben gehört, es dürfen an letzter Stelle nur die Ziffern 0 oder 5 stehen.

Mit gleichem Antrag hatte ich gefordert, dass die unsinnigen Preisangaben an den Tankstellen mit Zehntel Pfennig Angaben verboten werden, da das eine ungültige Währungsangabe war, weil es keine Zehntel-Pfennige gab.

Arno Meyer

Heppenheim

