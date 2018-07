Anzeige

Von unserem Bürgermeister Rolf Richter haben wir zu dem brisanten Thema „Ansiedlung einer Bauschutt-Recycling-Anlage“ hinter dem Luxor-Kino noch kein einziges Wort gehört. Sind ihm die Belange der Bürger im Süd-Westen von Bensheim, die Karl-Kübel-Schule und ansässigen Gewerbe mit ihren Beschäftigten und Kunden egal?

Über 400 Bürger haben sich in der Initiative gegen die Ansiedlung einer Bauschutt-Recycling-Anlage an der Riedwiese ausgesprochen. Genauso haben ansässige Firmen und die Kübel-Schule Bedenken vorgebracht. Dennoch wurde am 21. Juni der Flächenänderungs- und Bebauungsplan mit den Stimmen in der Koalition vertretenen Parteien beschlossen und damit Tür und Tor für die Ansiedelung einer Bauschutt-Recycling-Anlage geöffnet.

CDU-Stadtrat Helmut Sachwitz wird nicht müde zu erklären, dass die Entscheidung über den Bau einer solchen Anlage nicht bei der Stadt Bensheim, sondern beim Unternehmer und dem Regierungspräsidium Darmstadt liege. Die GLB ist abgetaucht und lässt eine der letzten grünen Lungen vor der Autobahn verschwinden.