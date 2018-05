Anzeige

Genau das war zu befürchten: Architekt Jo Franzke musste seinen Entwurf verschlimmbessern. Aber auch die jetzige Version bleibt fehl am Platz. Die praktizierte Bewältigung der Bauaufgabe ist kein Ruhmesblatt für Architektur und Stadtgestaltung in Bensheim. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde Herr Franzke, wie wahrscheinlich jeder Planer mit Anspruch, könnte er frei schaffen, nicht so etwas an diesen Ort stellen.

Wenn es schon nichts architektonisch Neues sein darf, dann kopiert doch wie die Frankfurter bei der Römerbebauung die alte Fassade – und fertig und schön.

Das Wiederherstellen der Fassade des alten Rathauses hätte jedenfalls mehr Bezug zum Platz und zu Bensheim mit seinen vielen Metzendorf-Bauten. Der schwache Bürgerbesuch ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass man quasi gegen Windmühlen kämpft.